中小學大隊接力賽 近2千學生頂10度低溫爭冠
2017/03/14 17:06
第8屆國中小學大隊接力賽14日圓滿落幕，今年報名參加學生近2000人，創新高。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕第8屆國中小學大隊接力賽14日圓滿落幕，參加對象為基隆市國小6年級及國中7、8、9年級生，今年報名參加學生近2000人創新高；學生頂著10度的低溫跑步，努力為自己與學校爭光。
今年比賽剛好遇上寒流，在現場僅10度的低溫下，同學們不畏寒冷，展現團隊合作的精神，努力不懈的跑完全程，毅力值得嘉許。
比賽成績結果如下，（國小六年級組）冠軍為武崙國小、亞軍為暖西國小、季軍為信義國小，（國中七年級組）冠軍為中山高中、亞軍為碇內國中、季軍為武崙國中。（國中八年級組）冠軍為中山高中、亞軍為八斗國中、季軍為成功國中；（國中九年級組）冠軍為安樂高中、亞軍為中正國中、季軍為碇內國中。
教育處體健科科長李上泰表示，國中組部分，基隆中山高中及安樂高中（國中部）的同學，將於5月份參加雲林縣辦理的全國賽，為基隆爭光。
第8屆國中小學大隊接力賽14日圓滿落幕，今年參加學生近2千人，創新高。
圖為代表學校參賽競爭激烈之畫面。（記者俞肇福攝）
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