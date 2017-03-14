日職》大谷翔平回來了！一軍熱身賽炸裂（影音）
2017/03/14 19:08
〔記者石毓琪／綜合報導〕日本火腿「二刀流」大谷翔平因右腳傷勢退出經典賽，日前才在二軍賽復出開轟，今天終於回到一軍行列，先後以二壘打、全壘打告訴大家「我回來了！」。
大谷翔平日前在教育聯盟首次實戰就開轟，單場2支2、3打點讓人驚豔。事隔3天，大谷回到一軍陣容，在今晚對橫濱DeNA的比賽中先發第三棒指定打擊，賽事轉播也不時打出「大谷翔平一軍回歸！」的字樣。
大谷翔平首打席遭到投手濱口遙大三振，不過他在4局下第2打席敲出二壘安打還擊，並藉著失誤跑回1分；6局下大谷面對DeNA第2任投手須田幸太，再轟出右外野2分打點全壘打，助隊拉開領先。
大谷翔平今晚首次在一軍熱身賽出賽。（取自體育報知）
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