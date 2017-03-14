NBA》桑德斯確定加盟 騎士也跟柏格特說掰掰

桑德斯確定加盟騎士。（資料照，美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕 騎士球團今日宣布確定簽下之前因飽受憂鬱和焦慮症所苦而暫時離開NBA的前公鹿「鍋神」桑德斯（Larry Sanders），以加強球隊禁區戰力，也確定裁掉日前因傷本季報銷的柏格特（Andrew Bogut）。

柏格特因左腿骨折而整季報銷，騎士也確定跟他說掰掰。（資料照，法新社）

先前騎士為了要補強禁區戰力而簽下柏格特，沒想到替騎士出賽的首場比賽，他才短短上場58秒就因左腿骨折而整季報銷，騎士為了清出空間簽桑德斯，也只好跟他分道揚鑣。雖然柏格特遭裁掉，但他也很大方的在推特上給予桑德斯祝福，「桑德斯，祝你好運！我也會持續關注你的表現」。

對於桑德斯的加盟，球隊老大詹姆斯（Lebron James）也樂觀其成的表示，「每個人都應該擁有第2次機會，很開心看到他能夠再次重回球場」。