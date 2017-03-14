NBA》老將魂不滅！卡特繳回春表現仍不改謙虛（影音）
2017/03/14 19:13
〔體育中心／綜合報導〕灰熊40歲老將卡特（Vince Carter）今頂替帕森斯（Chandler Parsons）先發出賽，以百分百的命中率攻下24分，率灰熊擊敗公鹿，終止5連敗，儘管打出回春表現，他仍維持一貫謙遜態度，「我只是做我自己。」
卡特今取代帕森斯先發，上場30分鐘，8次出手全都命中，其中也包含6記3分球，全場攻下24分5籃板3抄截，除了成功幫助灰熊止敗外，他也成為「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後首位超過40歲仍可攻下24分的球員。
卡特雖為NBA現役最年長的球員，仍在灰熊輪值裡扮演不可或缺的角色，此役也展現昔日主宰力，卡特表示，「我只是做我自己，努力打球，就算投籃沒進也要盡力幫助球隊。」
卡特也說：「我一開始沒有意識到那些表現，是帕森斯提醒才知道的，我始終專注在完成球隊的戰術，做好我的工作。」灰熊今贏球後終止5連敗，目前以37勝30敗位居西部第7位。
卡特是成為「籃球之神」喬丹後，首位超過40歲仍可攻下24分的球員。（美聯社）
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