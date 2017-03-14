奮戰仍無緣晉級 台灣隊國手錄短片感謝球迷支持

郭俊麟、林哲瑄等國手拍影片感謝球迷力挺，張志豪在感謝時表示他來自「台灣隊」。（圖擷自「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕第4屆世界棒球經典賽台灣隊雖盡力奮戰仍無緣晉級，全台球迷十分不捨，美國職棒大聯盟中文臉書貼出一段由郭俊麟、林哲瑄等國手拍下的影片，感謝球迷力挺。

胡金龍在感謝時提到，雖然這次沒能如期到日本，甚至到洛杉磯，但未來會繼續努力。（圖擷自「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」臉書）

高國輝說，「感謝各位偉大的球迷，支持我們參加WBC的比賽，不管結果好壞，我相信球員都已經盡力了」。（圖擷自「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」臉書）

「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」臉書昨晚間貼出一段影片並指出，「儘管比賽已落幕，但球迷的支持依舊會是每一位球員奮戰的力量！」在影片中包含張志豪、郭俊麟、林哲瑄、高國輝、胡金龍等國手也都陸續現身感謝球迷的支持，張志豪則表示他來自「台灣隊」。

郭俊麟感謝球迷支持，並表示之後會繼續努力。（圖擷自「MLB Taiwan 美國職棒大聯盟」臉書）

胡金龍在感謝時提到，雖然這次沒能如期到日本，甚至到洛杉磯，但未來會繼續努力，「將來會再培養更多的好手出來，然後希望大家再幫中華隊加油，謝謝」讓網友稱讚胡「口條真好，就算在多年之後退役了，也一定能在其他舞台傳承及發揮他的棒球專業。」

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