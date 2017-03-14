中職Live》曾陶鎔首局首球開轟 中信先馳得點領先統一

2017/03/14 19:09

 

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R

0

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兄弟

 1 0

第二局

二局下，彭政閔兩好球後揮空三振，林書逸四壞保送，詹子賢滾地出局，林書逸上二壘。林其緯回穩三振潘萣翔化解危機。

二局上，鄭鎧文不動三振，高國慶擊出內野界外球被一壘手彭政閔接殺，劉芙豪打第一球擊成外野小飛球出局，統一連兩局三上三下。

第一局

一局下，吳東融深遠飛球遭接殺，陳子豪擊出外野飛球形成2出局，曾陶鎔抓第一球直接扛上右外野看臺，兄弟1：0領先。周思齊二壘滾地出局。

一局上，陳傑憲擊出二壘後方飛球，被潘萣翔驚險接殺。唐肇廷內角直球未出棒遭三振。朱元勤內野滾地球出局，統一三上三下。

先發打序

統一獅

棒次

中信兄弟

陳傑憲 SS

1

吳東融 SS

唐肇廷 CF

2

陳子豪 RF

朱元勤 LF

3

曾陶鎔 3B

鄭鎧文 RF

4

周思齊 DH

高國慶 1B

5

彭政閔 1B

劉芙豪 DH

6

林書逸 LF

潘彥廷 3B

7

詹子賢 CF

郭峻偉 C

8

潘萣翔 2B

楊家維 2B

9

黃鈞聲 C

林其緯

先發投手

鄭凱文

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