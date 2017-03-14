中職Live》曾陶鎔首局首球開轟 中信先馳得點領先統一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 0 兄弟 1 0

第二局

二局下，彭政閔兩好球後揮空三振，林書逸四壞保送，詹子賢滾地出局，林書逸上二壘。林其緯回穩三振潘萣翔化解危機。

二局上，鄭鎧文不動三振，高國慶擊出內野界外球被一壘手彭政閔接殺，劉芙豪打第一球擊成外野小飛球出局，統一連兩局三上三下。

第一局

一局下，吳東融深遠飛球遭接殺，陳子豪擊出外野飛球形成2出局，曾陶鎔抓第一球直接扛上右外野看臺，兄弟1：0領先。周思齊二壘滾地出局。

一局上，陳傑憲擊出二壘後方飛球，被潘萣翔驚險接殺。唐肇廷內角直球未出棒遭三振。朱元勤內野滾地球出局，統一三上三下。

先發打序

統一獅 棒次 中信兄弟 陳傑憲 SS 1 吳東融 SS 唐肇廷 CF 2 陳子豪 RF 朱元勤 LF 3 曾陶鎔 3B 鄭鎧文 RF 4 周思齊 DH 高國慶 1B 5 彭政閔 1B 劉芙豪 DH 6 林書逸 LF 潘彥廷 3B 7 詹子賢 CF 郭峻偉 C 8 潘萣翔 2B 楊家維 2B 9 黃鈞聲 C 林其緯 先發投手 鄭凱文