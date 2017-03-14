中職Live》曾陶鎔首局首球開轟 中信先馳得點領先統一
2017/03/14 19:09
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兄弟
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第二局
二局下，彭政閔兩好球後揮空三振，林書逸四壞保送，詹子賢滾地出局，林書逸上二壘。林其緯回穩三振潘萣翔化解危機。
二局上，鄭鎧文不動三振，高國慶擊出內野界外球被一壘手彭政閔接殺，劉芙豪打第一球擊成外野小飛球出局，統一連兩局三上三下。
第一局
一局下，吳東融深遠飛球遭接殺，陳子豪擊出外野飛球形成2出局，曾陶鎔抓第一球直接扛上右外野看臺，兄弟1：0領先。周思齊二壘滾地出局。
一局上，陳傑憲擊出二壘後方飛球，被潘萣翔驚險接殺。唐肇廷內角直球未出棒遭三振。朱元勤內野滾地球出局，統一三上三下。
先發打序
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統一獅
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棒次
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中信兄弟
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陳傑憲 SS
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1
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吳東融 SS
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唐肇廷 CF
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2
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陳子豪 RF
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朱元勤 LF
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3
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曾陶鎔 3B
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鄭鎧文 RF
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4
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周思齊 DH
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高國慶 1B
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5
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彭政閔 1B
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劉芙豪 DH
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6
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林書逸 LF
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潘彥廷 3B
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7
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詹子賢 CF
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郭峻偉 C
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8
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潘萣翔 2B
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楊家維 2B
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9
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黃鈞聲 C
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林其緯
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先發投手
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鄭凱文
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