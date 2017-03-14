網球》張凱貞、謝淑薇開胡 安抵深圳女單16強

台灣女將張凱貞。（資料照，四維基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF深圳女網賽，第5種子張凱貞再戰地主手下敗將張宇璇沒有漏氣，我國「網球精靈」次盤歷經搶7拉鋸，終挾6：3、7：6（8：6）出線，開胡晉級16強之餘，也締造近來對戰4連勝。

26歲的張凱貞，對付年輕4歲、身高179公分的張宇璇頗有心得，自2015年首度交手輸球後，近2年來包括此役在內，已連贏4場徹底討回顏面。這場「雙張之戰」，張凱貞開賽短兵相接後，率先突破首盤到手；只是次盤雙方互破僵持不下，張凱貞在關鍵搶7化解外卡對手的盤末點，再順勢滅火直落2鎖定勝利，總計耗費2小時6分鐘。

至於單打頭號種子謝淑薇初登場激戰1小時23分鐘，也挾6：3、7：6（7：4）力退澳洲對手卡布蕾拉（Lizette Cabrera），跟著搶搭次輪列車。

台灣選手謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）