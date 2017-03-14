網球》張凱貞、謝淑薇開胡 安抵深圳女單16強
2017/03/14 18:54
台灣女將張凱貞。（資料照，四維基金會提供）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF深圳女網賽，第5種子張凱貞再戰地主手下敗將張宇璇沒有漏氣，我國「網球精靈」次盤歷經搶7拉鋸，終挾6：3、7：6（8：6）出線，開胡晉級16強之餘，也締造近來對戰4連勝。
26歲的張凱貞，對付年輕4歲、身高179公分的張宇璇頗有心得，自2015年首度交手輸球後，近2年來包括此役在內，已連贏4場徹底討回顏面。這場「雙張之戰」，張凱貞開賽短兵相接後，率先突破首盤到手；只是次盤雙方互破僵持不下，張凱貞在關鍵搶7化解外卡對手的盤末點，再順勢滅火直落2鎖定勝利，總計耗費2小時6分鐘。
至於單打頭號種子謝淑薇初登場激戰1小時23分鐘，也挾6：3、7：6（7：4）力退澳洲對手卡布蕾拉（Lizette Cabrera），跟著搶搭次輪列車。
台灣選手謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）
相關新聞
- 網球》籤表太近啦！費、納有望16強就對決
- 網球》喬帥拍落英國新秀 印第安泉晉級32強
- 網球》詹詠然聯手辛吉絲 直落二勇闖女雙8強
- 網球》該不該給外卡？丹麥甜心：莎娃應憑實力回來
- 網球》印地安泉出師不利 球王穆雷爆冷一戰出局
推薦新聞
-
中職Live》曾陶鎔首局首球開轟 中信先馳得點領先統一2017/03/14 19:09
-
網球》張凱貞、謝淑薇開胡 安抵深圳女單16強2017/03/14 18:54
-
經典賽》不怕列強環繞 義大利教頭：打出態度2017/03/14 18:15
-
經典賽》加賽復活到驚險晉級 委國教頭：沒那麼緊張過2017/03/14 17:01
-
日職》狂飆152公里 廖任磊中繼1局掉1分2017/03/14 15:05