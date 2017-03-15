經典賽F組波、多大戰 E組戰況白熱化 今日賽事預告與轉播
2017/03/15 07:08
各位讀者早安！
2017經典賽，8強F組首場賽事將由尋求衛冕的多明尼加對上波多黎各，預賽皆展現強大攻擊火力的2隊，能否突破對方投手群壓制，將是比賽關鍵。
另外，E組的賽事則將進入尾聲，中午先由荷蘭出戰古巴，晚間則輪到地主日本迎戰以色列，昨日本奪下第2勝後，晉級機會大增，E組另外一張四強門票，將從古巴、荷蘭及以色列中產生，請鎖定自由體育帶給你的最新消息唷！
WSBL今將進行季後賽第2場賽事，聽牌的電信與國泰能否就此前進冠軍戰，喜歡女子籃球的朋友們，千萬不要錯過囉！
2017經典賽
09:00 多明尼加 vs. 波多黎各（ELEVEN）
11:00 荷蘭 vs. 古巴（ELEVEN SPORTS、公視3台）
18:00 以色列 vs. 日本（ELEVEN、公視3台）
NBA例行賽
07:30 雷霆 vs. 籃網（愛爾達體育）
10:30 七六人 vs. 勇士（緯來體育）
WSBL季後賽
18:00 台元 vs. 電信（WSBL官網）
19:40 台電 vs. 國泰（WSBL官網）
中職熱身賽
18:35 桃猿 vs. 富邦（緯來體育）
日職熱身賽
12:00 羅德 vs. 養樂多（FOX體育三台）
17:00 火腿 vs. 橫濱（FOX體育）
MLB熱身賽
09:00 巨人 vs. 遊騎兵（FOX體育）
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