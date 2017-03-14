中職》補強牛棚左投 中信兄弟簽洪宸宇

中信兄弟投手洪宸宇。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟確定迎接洪宸宇這位新後援戰力，去年底戰力外測試會後，邀請前Lamigo桃猿隊洪宸宇共同春訓，公辦熱身賽前教練團決定正式延攬他，若體檢通過，洪宸宇將以月薪6萬加盟，升一軍則為7萬，另有30萬激勵獎金。

據了解，洪宸宇的激勵獎金以投球局數計算，只要投滿20局，就能拿到其中一部分激勵獎金。洪宸宇近兩年在桃猿隊雖合計僅在一軍投4局，但春訓賽合計7局投球、防禦率僅1.29，身為左投的他仍有機會在兄弟牛棚佔一席之地。