經典賽》不理酸言酸語 林哲瑄：穿上這件衣服，我只想贏！

林哲瑄經典賽敲出1轟。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽雖然已進入複賽，在A組預賽3戰盡墨的台灣隊無緣和諸強再戰，外界批評聲浪沒停過，不過，陣守台灣中外野的「釣蝦」林哲瑄今公開回應這些酸言酸語，「只要球還沒落地，我就會拚盡全力接進手套。」

林哲瑄預賽3戰皆以第9棒中外野手先發出賽，10打數2安打2打點，一支對南韓敲出的全壘打，此外也有不少美技演出，為台灣救下不少球，今天他在臉書粉絲專頁「Lin's family-林哲瑄」發文：「穿上這件衣服，我只想贏！只要球還沒落地，我就會拚盡全力接進手套。這一刻，我不是MVP；只是個跟你們一樣想贏的台灣人！酸言酸語，就隨便啦~」霸氣回應酸民，也獲得不少球迷回覆、分享。

此外，沒有參賽的Lamigo投手「鄉長」陳禹勳還加入留言行列，寫道「照片變雙眼皮了」，被林哲瑄回答「這麼遠你也看的到喔！」兩人的互動閒聊也吸引球迷看戲按讚。

林哲瑄經典賽上演美技接殺。（資料照，特派記者陳志曲攝）

林哲瑄經典賽上演美技接殺。（資料照，特派記者陳志曲攝）