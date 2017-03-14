SBL》布拉繳「雙20」 達欣二度延長賽氣走璞園

布拉繳雙20，達欣搶先聽牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕在四強爭霸系列戰已取得2：0領先的達欣，今日在板橋體育館與得背水一戰的璞園展開第3戰，達欣首節氣勢極佳，一度壓著璞園打，握有近20分領先，卻在第四節遭對手反撲，最終歷經兩度延長賽，以107：101辛苦打敗璞園，取得聽牌優勢，週四挑戰完封對手晉級總冠軍戰。

達欣首節33：16遙遙領先璞園，但全場都苦苦追趕的璞園，末節先靠著李啟瑋的三分破網，Q.戴維斯爆扣、補籃得手，林金榜切入取分，加上簡浩原要拋給Q.戴維斯空中接力，卻幸運變成三分破網，他再來又砍進一記冷箭，助隊取得3分領先，兩隊陷入拉鋸，經過數度領先互換，施顏宗於1分19秒兩罰俱中，搶回1分領先，布拉最後18.18秒兩罰中1，但彭俊諺於9.79秒兩罰俱中，再次扳平戰局，最終周儀翔切入失誤，李啟瑋上籃失手，兩隊82：82，得加班分勝負。

首度延長賽，達欣原已勝券在握，但蘇翊傑在三分線犯規，讓陳堅恩穩穩3罰全進，加上林冠綸兩罰中一，留3.93秒給璞園最後一擊機會，陳堅恩再度投進2分，兩隊得進入二度延長，達欣總算靠著布拉連取6分，收下系列戰第3勝。布拉29分、20籃板，施顏宗19分，蘇翊傑21分、8助攻，周儀翔12分，林冠綸14分進帳

Q.戴維斯22分、13籃板，無奈最終關頭5犯畢業，簡浩飆進3記三分球，攻下19分，李啟瑋11分進帳，陳堅恩17分、8籃板與4助攻，林金榜11分與10籃板，陳子威11分。

達欣上回打進總冠軍戰已是第10季，當時還有「少俠」田壘坐鎮，如今搶先取得聽牌優勢，週四（14日）晚間6點將挑戰「後田壘時代」首度取得總冠軍戰門票，並朝隊史第2座冠軍邁進。

施顏宗快攻上籃。（記者林正堃攝）

周儀翔。（記者林正堃攝）