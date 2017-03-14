SBL季後賽Live》黃聰翰次節4顆三分球 台啤1分緊咬裕隆
2017/03/14 21:45
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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裕隆
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21
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18
|39
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台啤
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17
|
21
|38
第二節
台啤開節連得4分扳平，裕隆趕緊回魂拉開5分差，不過台啤在暫停後，黃聰翰連2顆三分球再度逆轉。呂政儒不甘示弱，再為裕隆下起三分雨，上半場打完，裕隆39：38一分領先台啤。
第一節
呂政儒3分球，裕隆在開節率先拉出一波7：0，近4分鐘沒得分的台啤，靠著周伯勳3分球開張，還以一波5：0追上。經電視輔助判決，台啤獲得球權，周伯勳上籃追平，呂政儒三分球再要回領先。沉寂半節，李恩終於在籃下投進今天第一球，裕隆老將發威，一度以5：0拉開，靠著黃聰翰三分球，李恩籃下放進，台啤很快又追上，賀夫在讀秒階段猛切，進算加罰完成3分打，首節打完，裕隆21：17領先。
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