SBL》大學從板凳變主力 李愷諺終於獲新人王肯定
2017/03/14 22:17
台啤李愷諺獲得新人王殊榮。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕李愷諺本季例行賽場均貢獻8.7分、2.6籃板與1.7助攻，榮膺SBL第14季最佳新秀殊榮，繼呂奇旻於第11季，台啤隊史第二位最佳新人。
李愷諺就讀醒吾科大時，起初在板凳上悶了整整3年，所幸他不願就此放棄，大四也盼來穩定的上場時間，並在場上綻放光芒，還入選2015年光州世大運代表隊，在大五更幫助醒吾贏得校史首座UBA男子組公開一級冠軍。
李愷諺去年入選瓊斯盃台灣白隊國手，用亮眼表現獲得外籍教頭帕克大力讚賞，在具備國手與UBA冠軍成員資歷，順利在本季選秀會於首輪第六順位被台啤相中，如今總算繼104學年UBA得分王後，撂下生涯第二座個人獎項。
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