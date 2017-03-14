經典賽》美國複賽增援出現變數 這2投恐婉拒徵召

梅倫森剛加盟巨人，希望能先熟悉球隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊順利挺進經典賽次輪賽事，但投手徵召卻出現變數，巨人總教練波契（Bruce Bochy）今賽後表示，先發「鯊魚」薩瑪傑哈（Jeff Samardzija）與新任終結者梅倫森（Mark Melancon）預計複賽不會支援美國隊。

「據我所知，他們（的行程）將不會有任何更動，這並非絕對，但我聽到的消息是這樣，我還沒跟任何人提過。」總教練波契說，表示要先發投手支援尤其困難，因為他們得準備季賽輪值。

薩瑪傑哈為巨人第四號先發，梅倫森則剛以4年6200萬美元加盟、預計擔綱終結者。大聯盟官網昨曾推測梅倫森不會參賽，鯊魚則有望入陣，今總教練現身說法，兩人參戰的可能更加渺茫。

巨人2投預計不支援經典賽。（資料照，美聯社）

總教練坦言自己一開始並不太喜歡經典賽，也不想在春訓時失去球員，如今卻轉為非常支持，「我現在可是全力相挺呢！如果能促進球賽發展成為世界盛事，我們當然得有所貢獻。」

目前美國隊陣中尚有波西（Buster Posey）及克勞佛（Brandon Crawford）兩位巨人球員，王牌先發奎托（Johnny Cueto）則預計於複賽加入祖國多明尼加。

鯊魚今展開春訓第四次先發，對遊騎兵主投3.2局慘挨8安，狂失7分其中5分責失，送出4K有2保送，2局上挨了一發滿貫砲是此役大失血主因。

鯊魚今先發表現不佳。（USA Today Sports）