經典賽》對古巴雙響猛打賞 山田哲人：首棒最佳貢獻！

〔體育中心／綜合報導〕甫與荷蘭鏖戰11局艱鉅摘勝的日本，今對決古巴再度遭遇苦戰，王牌先發菅野智之遭古巴猛攻失掉4分，但打線也展現頑強韌性一路緊咬，最終在山田哲人雙響突圍帶領下以8：5力退古巴。

山田哲人首局就開轟助日本先馳得點，8局下再度炸裂扛出2分砲拉開比分，此役4度上壘扮演稱職開路先鋒，單場3安含2轟完成猛打賞，賽後感性說道：「最近一直無法打出自己的節奏，但我今天做到了，我想這是身為首棒打者能做出的最棒貢獻。」

山田哲人對古巴怒扛雙響砲。（取自侍JAPAN）

同樣完成猛打賞、單場上壘率百分百的四番筒香嘉智則激動表示：「我滿腦子只想著要把跑者送回來，就直接出棒了。」數度擊出超前安的小林誠司也說，自己從第一球開始就積極進攻。

遭遇古巴強攻、先發4局責失4分的王牌先發菅野智之賽後表示：「今天的好壞球太過明顯，我知道我得想辦法撐過去，但讓打者上壘後我沒能守住失分。」菅野此役力撐74球，雖挨一轟但也奮力飆出6K壓制古巴打線。

王牌菅野智之銜命先發對決古巴。（美聯社）

日本總教練小久保裕紀坦言跟荷蘭激戰之後，此役又是場艱難比賽，但全隊的韌性讓日本再度勝出，「先發菅野掉了4分，但我們的打線十分頑強，把握對手漏洞不斷強攻追分，讓內川聖一上場代打的最後一招也成功了。」

古巴總教練馬提（Carlos Marti）則說：「這是一場好比賽，是失誤決定了最後勝負，我們的打擊今天表現非常好，我覺得日本是最強的球隊之一。」

日本打線展現頑強韌性精彩奪勝。（法新社）