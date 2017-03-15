NBA LIVE》林書豪12分、3助攻 籃網半場追平雷霆

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 雷霆 32 30 籃網 32 30

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 得分 林書豪 6-9 0-1 3 2 1 12

第三節

第二節

次節開始，雷霆靠著坎特（Enes Kanter）、麥德莫（Doug McDermott），打出一波9比3的攻勢，籃網喊出暫停。

籃網靠佛伊（Randy Foye）、懷特海德（Isaiah Whitehead）連續投進三分球，稍稍追進比分，魏斯布魯克、坎特連連得分，又再將比分拉開。羅培茲造成對手犯規，2罰全進，場邊出現暫停。

暫停過後，林書豪跳出，他跳投得分，羅培茲投進三分，林書豪再投籃得分，他又蓋了吉布森火鍋。林書豪又傳給羅培茲投籃得分，籃網追至52：57。

霍林斯傑佛森、雷佛特各造成對手犯規，兩人2罰皆全進，羅培茲上籃得分，還造成對手犯規，小上加一，讓籃網在這節首次超前雷霆。

這時魏斯布魯克立即上籃造成犯規，2罰全進，亞當斯2罰中1，雙方60：60平手。林書豪跳投得分助籃網再次超前，雷霆很快靠亞當斯上籃追平。半場打完，籃網與雷霆戰成62：62平手。

半場得分方面，林書豪目前拿下12分、3助攻、2籃板、1抄截、1火鍋，但發生2次失誤。羅培茲17分，雷佛特12分；雷霆魏斯布魯克13分、11助攻、7籃板、2抄截，他半場就完成「雙十」數據，吉布森11分。

第一節

籃網開賽靠著林書豪傳給羅培茲投進三分球開張，林書豪接著又上籃得分，但雷霆靠魏斯布魯克三分外線投籃造成林書豪犯規，3罰全進，接著他帶領雷霆打出8比0的攻勢，逼使籃網喊出暫停。雷霆目前吉布森單節就得到7分。

暫停過後，林書豪連拿4分，接著又傳給羅培茲投籃得分，籃網在雷佛特2罰全進後，一度追至1分差，但雷霆靠吉布森、魏斯布魯克跳出得分，再將比分拉開，不過籃網靠籃網布克（Trevor Booker）連拿5分，包含槍響前的三分球，雙方首節戰成32：32。

魏斯布魯克首節就有9分、8助攻、2籃板、2抄截的全能表現，吉布森單節11分。

賽前

籃網今在主場迎戰雷霆，目前戰績12勝53敗，東部墊底，球隊在三月份的戰績為3勝4敗；雷霆戰績為37勝29敗，西部第六，但近況欠佳，三月份六戰打下來，只取得2勝4敗的成績。

台裔球星林書豪將碰上雷廷球星「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook ）。值得注意的是，魏斯布魯克（本季已經完成32次的大三元。

雙方先發陣容

雷霆：魏斯布魯克（Russell Westbrook ）、歐拉狄波（Victor Oladipo）、亞當斯（Steven Adams）、吉布森（Taj Gibson）、羅柏森（Andre Roberson）。

籃網：林書豪、佛伊（Randy Foye）、雷佛特（Caris LeVert）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、羅培茲（Brook Lopez）