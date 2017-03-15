經典賽》守備高水準 馬查多今移防游擊

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加總教練潘尼亞（Tony Pena）宣佈今天對上波多黎各的比賽，馬查多（Manny Machado）將會鎮守游擊，先前出賽都是以三壘手身份上場，不只守備高水準，對上美國之役更是以全壘打帶起反攻號角。

馬查多在大聯盟有52場守游擊的經驗，其中45場是在上季出賽，在經典賽開打前，他就對這個位置進行特訓，也表示哪裡需要他都行，對於子弟兵的表現，金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）表示沒問題，也相信他的能力。

本屆經典賽馬查多14打數貢獻5支安打，包括1支二壘安打、1支陽春砲，另外還有2分打點，幫助多明尼加全勝晉級。