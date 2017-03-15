MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
2017/03/15 07:29
胡智為失掉熱身賽第1分。（資料照，法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕光芒隊胡智為今登板戰金鶯，中繼2局被轟出1發陽春砲，失掉熱身賽第1分，球隊終場以9：6贏球。
胡智為在7局下、9：4領先登板，首局以1個滾地球、2個飛球出局投出三上三下；8局下續投，1出局後被詹尼許（Paul Janish）轟平射砲，又被連敲2支一壘打，胡智為穩住陣腳，製造2記滾地球化解危機。
胡智為此役中繼2局，被敲3安打，沒有保送與三振，失掉1分。春訓至今總計出賽4場，7局僅被敲5安打掉1分，防禦率1.29，依然是亮眼的成績。
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