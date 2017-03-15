經典賽》包爺預賽攻守俱佳 藍鳥球團滿意

包提斯塔（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後投入自由市場的重砲「包爺」包提斯塔（Jose Bautista），由於開價驚人讓各球隊卻步，最終還是回到藍鳥，本屆代表多明尼加出征經典賽，證明自己仍是具有競爭力的選手。

去年10月滿36歲的包爺，上季因傷病問題無法穩定出賽，2成34打擊率和22轟都是繼2010年以來新低，不過這回經典賽讓他用棒子證明身手尚未退化，預賽3場繳出打擊率4成54、5分打點和選到2次保送的成績，首戰對上加拿大更是錦上添花轟出3分砲。

守備部份雖然包爺在藍鳥守右外野，但在對上哥倫比亞一役移防左外野，不僅不受影響還大秀雷射肩，幫助球隊守住平手局面，最終拿下勝利，對於他的表現藍鳥球團表示滿意，這也是雙方所樂見的，更有美媒大膽預測包爺本季將更受矚目。