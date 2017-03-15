經典賽》去年剛上大聯盟 波多黎各推菜鳥對美國

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各今宣布，推出菜鳥投手魯戈（Seth Lugo）擔任台灣時間18日早上對美國的先發。據大聯盟《Statcast》指出，魯戈擁有轉速高達3485轉的極品曲球，這是他的決勝武器。

本屆經典賽首場先發碰上委內瑞拉，魯戈剛好用完65球，5.1局投出3K，只被敲出1支安打無失分，完全把對手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）比下去。

去年魯戈剛升上大聯盟，17場出賽有8場先發，64.0局裡投出5勝2敗、防禦率2.67的成績，總共送出45K，被敲49支安打。

雖然是在美國路易斯安那出生、長大，魯戈卻因為祖父在波多黎各出生而得到代表的機會。「我只知道祖父是波多黎各人，上個月那裡的親戚到聖胡安機場接我，」魯戈表示，「我才第一次見到祖父這邊的大家族，才知道他們守著電視看我比賽、以我為榮，很榮幸能代表波多黎各與家人參加經典賽。」

魯戈。（資料照，法新社）