經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的

中華民國棒球協會理事長廖正井。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊兵敗南韓，Lamigo桃猿與棒球協會隔空交火，針對猿不接受徵召，棒協理事長廖正井在政論節目回擊，「球場不是他（猿）蓋的，球員也不是他生的。」強調猿受惠於國家優惠，應該要回饋。

劉保佑日前透露洪一中擔任國家隊教練要報交通費時，棒協不准計程車費用報帳，只給公車費。廖正井昨在《新聞深喉嚨》回應，過去政府規定確實以公車報費，但根據他了解，棒協都非常尊重教練，同意用計程車報，沒有聽過不准的。

對於桃猿不滿場地和球員被棒協無償地使用，廖正井強調，球員是從他們從少棒、青少棒、青棒出錢出力培養，「他才有今天。」至於場地，廖正井說土地是他當桃園副縣長找來的，錢也是他當立委爭取來的，「球場不是他（猿）蓋的，球員也不是他生出來的。」

廖正井也回擊桃猿，政府為了獎勵職棒，娛樂稅免，營業稅免，冬季聯盟還補助等等，「難道政府給你這麼大的優惠，國家需要你的時候可以不參加嗎？」