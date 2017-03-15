經典賽》史邁利初體驗 總教練對他充滿信心

史邁利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕對於美國隊來說，本屆經典的目標就是冠軍，而8強與美國同為F組的隊伍有多明尼加、委內瑞拉和波多黎各，陣容大多是大聯盟明星球員，對此美國絲毫不畏懼，複賽首戰委內瑞拉更抱期待。

原本在投手特別名單的史邁利（Drew Smyly）取代皇家隊的達菲（Danny Duffy），首戰委內瑞拉將率先登板，這也是他首次打經典賽，對此他表示很興奮：「穿上美國隊戰袍一直是我夢寐以求的事，能和世界一流的選手交戰更是難能可貴，我會拿出好表現讓國家以委為榮。」

美國隊總教練李蘭（Jim Leyland）對史邁利並不陌生，兩人在2012年和2013年球季在老虎就曾共事過，「我對他很有信心。」李蘭說，「能和他再次拚戰我覺得很棒，也替他為榮。」