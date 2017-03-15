NBA》卡斯比傷癒復出 灰熊、快艇垂涎欲滴

〔體育中心／綜合報導〕上個月受傷遭鵜鶘釋出的以色列28歲射手卡斯比（Omri Casspi），傷勢已完全復原，正尋求重返球場的機會。據《ESPN》報導，渴望補強外線的灰熊與快艇對他有興趣，目前卡斯比仍在多支球隊中考慮。

在季中轟動聯盟的交易案裡，卡斯比被國王打包交易到鵜鶘，原以為能補強鵜鶘外線火力，不料在首場比賽受傷，賽後確診為拇指骨折，鵜鶘也很快地將卡斯比釋出。因為卡斯比是在3月1日之前被釋出，在各隊於4月15日公布季後賽名單前，他仍然可以加入打進季後賽的球隊。

本季卡斯比為國王出戰22場，平均能得到6.1分、4籃板、1.1助攻，投籃命中率46%，三分球命中率39.4%；為鵜鶘出戰的唯一一場，他在將近24分鐘裡得到12分。

卡斯比。（資料照，美聯社）