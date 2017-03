經典賽》對小球迷實現諾言 山田哲人對古巴敲雙響砲（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕日本隊山田哲人曾在預賽時擊出的全壘打被球迷「沒收」,他當時要小球迷不要討厭棒球,並說自己會擊出完美全壘打。他果然「說到做到」,就在昨晚的比賽中揮出雙響砲,助日本以8:5擊敗古巴。

日本預賽首戰面對古巴之役,山田哲人在4局下擊出左外野深遠飛球,飛越左外野全壘打牆,現場觀眾都以為是一發致勝兩分砲,但裁判檢視畫面後,確認有球迷將手套伸進場內碰觸到球,判定為二壘打。這個判決讓山田哲人的兩分砲變成帶有1分打點的二壘安打。

山田哲人當時就說不在意全壘打被沒收,還跟小球迷說要打完美的全壘打,他昨晚對古巴之役就實現諾言,首打席就開轟,8局下又敲出兩分砲,助日本獲勝。日本媒體今天還因此大篇幅報導。

山田哲人的全壘打被沒收:

Your browser does not support iframes.

山田哲人(右)。(歐新社)