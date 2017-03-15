經典賽》強碰263轟打線 前中職洋投守住0出局滿壘（影音）

2017/03/15 09:45

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各迎戰打線去年合計263轟的多明尼加，前中職洋投羅曼首局就遇上滿壘危機，沒想到靠著隊友羅沙里歐（Eddie Rosario）的長傳阻殺，神奇守住0局滿壘危機。

羅曼開局被連敲2安打，又投出保送形成0出局滿壘，面對恐怖的包提斯塔，羅曼以82英里變速球將他三振，再讓桑塔納（Carlos Santana）擊出右外野飛球，一度要失掉分數，但羅沙里歐精準回傳，將快腿席古拉（Jean Segura）阻殺於本壘前，形成雙殺結束半局。

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