NBA》球迷用烤吐司機索簽名 湯普森看傻眼
2017/03/15 10:09
湯普森不敢相信球迷拿烤吐司機要到簽名。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕一名勇士球迷「RDollaz」在知名論壇Reddit上興奮發文，自己拿烤吐司機成功要到湯普森（Klay Thompson）的簽名，引來許多網友好奇提問，湯普森捧著烤吐司機一臉疑惑的照片也在網路上廣為流傳。
RDollaz表示：「他（湯普森）看到烤吐司機覺得非常有趣，我問他以前有沒有在烤吐司機上簽名過，他說沒有。他也注意到格林（Draymond Green）的簽名字樣，當我指出李伊（David Lee）的簽名時他更是吃驚：『哇塞，是DLee？好久以前簽的了。』」
最後RDollaz也在推特上祝柯瑞（Stephen Curry）生日快樂，最後向柯瑞與杜蘭特（Kevin Durant）討簽名，希望兩位球星能簽在烤吐司機上面。
湯普森與RDollaz（右）合照。（取自Reddit）
球迷上傳烤吐司機的照片。（取自Reddit）
相關新聞
- NBA》卡斯比傷癒復出 灰熊、快艇垂涎欲滴
- NBA》桑德斯確定加盟 騎士也跟柏格特說掰掰
- NBA》老將魂不滅！卡特繳回春表現仍不改謙虛（影音）
- NBA》連詹皇都做不到！字母哥全能紀錄歷史第一人
- NBA》德佬昔抱病打冠軍賽 暴龍教頭：好像有人說他裝病
推薦新聞
-
NBA》林書豪砍本季新高24分 不敵魏少第33次大三元2017/03/15 10:10
-
NBA》球迷用烤吐司機索簽名 湯普森看傻眼2017/03/15 10:09
-
NBA LIVE》林書豪24分、5助攻無用 籃網不敵雷霆2017/03/15 09:57
-
NBA》卡斯比傷癒復出 灰熊、快艇垂涎欲滴2017/03/15 09:14
-
經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的2017/03/15 08:23