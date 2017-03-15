NBA》球迷用烤吐司機索簽名 湯普森看傻眼

湯普森不敢相信球迷拿烤吐司機要到簽名。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕一名勇士球迷「RDollaz」在知名論壇Reddit上興奮發文，自己拿烤吐司機成功要到湯普森（Klay Thompson）的簽名，引來許多網友好奇提問，湯普森捧著烤吐司機一臉疑惑的照片也在網路上廣為流傳。

RDollaz表示：「他（湯普森）看到烤吐司機覺得非常有趣，我問他以前有沒有在烤吐司機上簽名過，他說沒有。他也注意到格林（Draymond Green）的簽名字樣，當我指出李伊（David Lee）的簽名時他更是吃驚：『哇塞，是DLee？好久以前簽的了。』」

最後RDollaz也在推特上祝柯瑞（Stephen Curry）生日快樂，最後向柯瑞與杜蘭特（Kevin Durant）討簽名，希望兩位球星能簽在烤吐司機上面。

湯普森與RDollaz（右）合照。（取自Reddit）

球迷上傳烤吐司機的照片。（取自Reddit）