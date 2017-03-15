NBA》林書豪砍本季新高24分 不敵魏少第33次大三元

林書豪拿本季新高的24分，但球隊仍輸球。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕籃網今天在主場迎戰西部勁旅雷霆，林書豪拿下本季新高的24分，仍不敵雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的大三元，終場籃網以104：122輸球。

籃網上半場與雷霆打成62比62平手，第三節雷霆靠阿比恩斯（Alex Abrines）兩顆三分球，助雷霆拉開比分，三節完以91比83領先籃網；末節，雷霆靠著坎特連拿6分，將雙方比分拉開至10分以上，歐拉狄波再投進三分球，即使林書豪單節拿下9分也無用，籃網最終反撲無望，以18分之差輸球。

林書豪出賽26分鐘，全場15投8中、外加罰球6投6中，拿下24分、5助攻、2籃板，另有1抄截、1火鍋。羅培茲（Brook Lopez）24分、6籃板，雷佛特16分，佛伊13分。

雷霆方面以魏斯布魯克25分、19助攻、12籃板最佳，這也是他本季第33次的大三元。歐拉狄波21分，吉布森、坎特各拿17分，亞當斯、阿比恩斯各有11分的表現。

魏斯布魯克拿下25分、19助攻、12籃板。（美聯社）