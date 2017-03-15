經典賽》比賽太精采 大聯盟最強球星手癢了

楚奧特有望於下屆經典賽出征。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽戰得太精采，被譽為當今最強棒球員的天使球星楚奧特（Mike Trout）今天表示，如果下次還有機會被美國邀請，他可能會參賽。

楚奧特正值大聯盟春訓，但也有看幾場經典賽，最吸引他的是上週日美國對多明尼加，那場比賽多明尼加一度0：5落後，最終靠克魯茲（Nelson Cruz）三分砲以7：5逆轉美國，現場吸引3萬7446人觀賽。

楚奧特表示，「比賽非常精彩，球賽門票也都賣光光，這對棒球是好事，很多人說棒球正在走下坡，但去年的世界大賽，還有現在的經典賽確實幫助很大。」

美國隊陣容固然豪華，但還是沒能找來楚奧特、哈波（Bryce Harper）、布萊恩（Kris Bryant）、克蕭（Clayton Kershaw）這些兼具實力與人氣的球星，不過楚奧特今天向美媒談到2021年經典賽的意願，「當然，未來如果我還有機會的話，我可能會參加。」