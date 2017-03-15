經典賽Live》荷蘭強攻敲四轟 大幅領先古巴

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 荷蘭 3 1 3 5 1 0 1 14 13 0 古巴 0 0 0 0 1 0 1 4 2

第七局

7局上，山姆斯（Kalian Sams）揮出陽春砲，荷蘭再添得分數。

第五局

5局上，2出局後，普洛法敲出二壘安打，接著換代跑，巴倫汀再敲安，荷蘭再得1分。

5局下，梅薩（Victor Victor Mesa）揮出帶有1分打點的二壘安打，古巴攻回第1分。

第四局

4局上，荷蘭1出局攻占二壘，普洛法揮出帶有1分打點的安打，助球隊再添1分。古巴再換投，由托雷斯（Yosvani Torres）接替投球。

2出局荷蘭攻占一、三壘，史構普（Jonathan Schoop）再敲帶有1分打點的安打。之後荷蘭靠安打、以及投手暴投，再得3分。

第三局

3局上，巴倫汀擊出陽春砲，荷蘭再添1分。札拉加（Shawn Zarraga）被丟觸身球，下一棒的迪卡斯特（Yurendell de Caster）揮出2分砲，荷蘭大幅領先。

巴倫汀第三局揮出陽春砲。（歐新社）

第二局

2局上，2出局後，山姆斯（Kalian Sams）擊出二壘安打，西蒙斯（Andrelton Simmons）揮出帶有1分打點的安打，柏格茲（Xander Bogaerts）也敲安，把古巴先發投手布蘭柯打退場。

古巴換上賈西亞（Vladimir Garcia）接替投球，他解決普洛法（Jurickson Profar），化解危機。

古巴先發投手布蘭柯（Lazaro Blanco）1.2局被敲5安打失掉4分。（美聯社）

第一局

1局上，巴倫汀（Wladimir Balentien）擊出三分砲，荷蘭先攻下3分。

賽前

E組複賽荷蘭對古巴，荷蘭有著1勝1敗的戰績，若此戰獲勝，晉級四強機會大；而古巴則有2敗戰績，今要搶勝才能保有晉級的一線希望，若吞敗將被淘汰出局。

荷蘭派前中職洋投威爾（Diegomar Markwell）先發，而古巴則是布蘭柯（Lazaro Blanco）主投。

巴倫汀。（法新社）

巴倫汀擊出全壘打，隊友慶祝。（法新社）

雙方先發打序

荷蘭 棒次 古巴 Andrelton Simmons 1 Roel Santos Xander Bogaerts 2 Alexander Ayala Jurickson Profar 3 Yurisbel Gracial Wladimir Balentien 4 Alfredo Despaigne Didi Gregorius 5 Yosvani Alarcon Jonathan Schoop 6 William Saavedra Shawn Zarraga 7 William Saavedra Yurendell de Caster 8 Jeferson Delgado Kalian Sams 9 Victor Victor Mesa Diegomar Markwell 先發投手 Lazaro Blanco