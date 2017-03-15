經典賽Live》荷蘭強攻敲四轟 大幅領先古巴
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第七局
7局上，山姆斯（Kalian Sams）揮出陽春砲，荷蘭再添得分數。
第五局
5局上，2出局後，普洛法敲出二壘安打，接著換代跑，巴倫汀再敲安，荷蘭再得1分。
5局下，梅薩（Victor Victor Mesa）揮出帶有1分打點的二壘安打，古巴攻回第1分。
第四局
4局上，荷蘭1出局攻占二壘，普洛法揮出帶有1分打點的安打，助球隊再添1分。古巴再換投，由托雷斯（Yosvani Torres）接替投球。
2出局荷蘭攻占一、三壘，史構普（Jonathan Schoop）再敲帶有1分打點的安打。之後荷蘭靠安打、以及投手暴投，再得3分。
第三局
3局上，巴倫汀擊出陽春砲，荷蘭再添1分。札拉加（Shawn Zarraga）被丟觸身球，下一棒的迪卡斯特（Yurendell de Caster）揮出2分砲，荷蘭大幅領先。
巴倫汀第三局揮出陽春砲。（歐新社）
第二局
2局上，2出局後，山姆斯（Kalian Sams）擊出二壘安打，西蒙斯（Andrelton Simmons）揮出帶有1分打點的安打，柏格茲（Xander Bogaerts）也敲安，把古巴先發投手布蘭柯打退場。
古巴換上賈西亞（Vladimir Garcia）接替投球，他解決普洛法（Jurickson Profar），化解危機。
古巴先發投手布蘭柯（Lazaro Blanco）1.2局被敲5安打失掉4分。（美聯社）
第一局
1局上，巴倫汀（Wladimir Balentien）擊出三分砲，荷蘭先攻下3分。
賽前
E組複賽荷蘭對古巴，荷蘭有著1勝1敗的戰績，若此戰獲勝，晉級四強機會大；而古巴則有2敗戰績，今要搶勝才能保有晉級的一線希望，若吞敗將被淘汰出局。
荷蘭派前中職洋投威爾（Diegomar Markwell）先發，而古巴則是布蘭柯（Lazaro Blanco）主投。
巴倫汀。（法新社）
巴倫汀擊出全壘打，隊友慶祝。（法新社）
雙方先發打序
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荷蘭
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棒次
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古巴
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Andrelton Simmons
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1
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Roel Santos
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Xander Bogaerts
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2
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Alexander Ayala
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Jurickson Profar
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3
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Yurisbel Gracial
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Wladimir Balentien
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4
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Alfredo Despaigne
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Didi Gregorius
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5
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Yosvani Alarcon
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Jonathan Schoop
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6
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William Saavedra
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Shawn Zarraga
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7
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William Saavedra
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Yurendell de Caster
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8
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Jeferson Delgado
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Kalian Sams
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9
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Victor Victor Mesa
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Diegomar Markwell
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先發投手
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Lazaro Blanco
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