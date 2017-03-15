NBA》林書豪超猛拉桿投籃 讓觀眾驚呼連連（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰雷霆，最後以104：122輸球。台裔球星林書豪砍下本季新高的24分，他在比賽中一記拉桿投籃，讓現場主播大讚。

這場比賽第二節，兩隊當時以60：60戰平，林書豪運球切入起跳，他為了閃過對手拉桿投籃，拿到2分，讓全場觀眾驚呼連連，林書豪還向裁判要犯規，但裁判不理。

林書豪這場比賽拿下24分，另有5助攻、2籃板，另有1抄截、1火鍋。

林書豪防守雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。（美聯社）