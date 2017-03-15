NBA》林書豪超猛拉桿投籃 讓觀眾驚呼連連（影音）
2017/03/15 10:39
〔體育中心／綜合報導〕籃網今在主場迎戰雷霆，最後以104：122輸球。台裔球星林書豪砍下本季新高的24分，他在比賽中一記拉桿投籃，讓現場主播大讚。
這場比賽第二節，兩隊當時以60：60戰平，林書豪運球切入起跳，他為了閃過對手拉桿投籃，拿到2分，讓全場觀眾驚呼連連，林書豪還向裁判要犯規，但裁判不理。
林書豪這場比賽拿下24分，另有5助攻、2籃板，另有1抄截、1火鍋。
林書豪防守雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）。（美聯社）
相關新聞
- NBA》林書豪砍本季新高24分 不敵魏少第33次大三元
- NBA》球迷用烤吐司機索簽名 湯普森看傻眼
- NBA LIVE》林書豪24分、5助攻無用 籃網不敵雷霆
- NBA》卡斯比傷癒復出 灰熊、快艇垂涎欲滴
- NBA》老將魂不滅！卡特繳回春表現仍不改謙虛（影音）
推薦新聞
-
經典賽》歐多這個動作 竟被大聯盟70天菜鳥嗆聲（影音）2017/03/15 11:24
-
NBA》林書豪超猛拉桿投籃 讓觀眾驚呼連連（影音）2017/03/15 10:39
-
經典賽》去年剛上大聯盟 波多黎各推菜鳥對美國2017/03/15 10:30
-
NBA》林書豪砍本季新高24分 不敵魏少第33次大三元2017/03/15 10:10
-
NBA LIVE》林書豪24分、5助攻無用 籃網不敵雷霆2017/03/15 09:57