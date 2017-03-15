MLB》普萊斯去年表現不如預期 現又傳手肘不適
2017/03/15 11:53
普萊斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊先發左投普萊斯（David Price）傳出手肘不適，新球季可能會從傷兵名單開始，總教練法瑞爾（John Farrell）表示會讓普萊斯休息一段時間，不會冒然讓他上投手丘。
普萊斯和紅襪在2015年簽下一只7年2億1700萬的合約（約新台幣67億），去前出賽35場先發，拿下17勝9敗，防禦率3.99較生涯平均值高許多，也是繼2010年球季來最差的成績。
「在這個節骨眼上，普萊斯要順利在開季出賽難度不低，但我希望他能有充分的休息，避免手肘有多於的負擔。」法瑞爾表示。
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