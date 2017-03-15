印地安泉網賽》第4輪提前碰頭 蠻牛、費爸將再次對決

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉網賽，西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）與瑞士名將費德爾（Roger Federer）於第3輪分別擊敗對手，第4輪將上演「費納對決」好戲，繼澳網決賽之後狹路相逢。

雖然納達爾生涯面對費德爾以23勝12敗佔上風，但費德爾最近一次交手獲勝，外界預料是五五波的一場對決。

提到即將到來的第36度交手，納達爾稱讚老對手費德爾：「他能夠以很輕鬆的樣子回擊難打到的球，能早一步迎擊，發球後也毫不猶豫回球方向，並快速拿下分數。他的網前截球與穿越球也十分出色，被他吊到你就麻煩大了。」

納達爾以6：3、7：5擊敗同胞沃達斯科（Fernando Verdasco），拿下自己在印第安泉的第50場單打勝利，他曾經在2007、2009、2013年3度奪冠；費德爾則是轟出12記Ace球，以7：6（3）、7：6（4）驚險擊敗美國選手強森（Steve Johnson），接下來他將尋求2004、2005、2006、2012年之後的印地安泉第5冠。

納達爾（左）、費德爾（右）將在印地安泉網賽狹路相逢。（資料照，歐新社）