印地安泉網賽》第4輪提前碰頭 蠻牛、費爸將再次對決
2017/03/15 12:22
〔體育中心／綜合報導〕印地安泉網賽，西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）與瑞士名將費德爾（Roger Federer）於第3輪分別擊敗對手，第4輪將上演「費納對決」好戲，繼澳網決賽之後狹路相逢。
雖然納達爾生涯面對費德爾以23勝12敗佔上風，但費德爾最近一次交手獲勝，外界預料是五五波的一場對決。
提到即將到來的第36度交手，納達爾稱讚老對手費德爾：「他能夠以很輕鬆的樣子回擊難打到的球，能早一步迎擊，發球後也毫不猶豫回球方向，並快速拿下分數。他的網前截球與穿越球也十分出色，被他吊到你就麻煩大了。」
納達爾以6：3、7：5擊敗同胞沃達斯科（Fernando Verdasco），拿下自己在印第安泉的第50場單打勝利，他曾經在2007、2009、2013年3度奪冠；費德爾則是轟出12記Ace球，以7：6（3）、7：6（4）驚險擊敗美國選手強森（Steve Johnson），接下來他將尋求2004、2005、2006、2012年之後的印地安泉第5冠。
納達爾（左）、費德爾（右）將在印地安泉網賽狹路相逢。（資料照，歐新社）
相關新聞
- 網球》張凱貞、謝淑薇開胡 安抵深圳女單16強
- 網球》籤表太近啦！費、納有望16強就對決
- 網球》喬帥拍落英國新秀 印第安泉晉級32強
- 網球》詹詠然聯手辛吉絲 直落二勇闖女雙8強
- 網球》該不該給外卡？丹麥甜心：莎娃應憑實力回來
推薦新聞
-
經典賽》球迷哪有這麼狂 兩度干擾球賽進行（影音）2017/03/15 12:59
-
經典賽》歐多這個動作 竟被大聯盟70天菜鳥嗆聲（影音）2017/03/15 11:24
-
經典賽》去年剛上大聯盟 波多黎各推菜鳥對美國2017/03/15 10:30
-
經典賽》比賽太精采 大聯盟最強球星手癢了2017/03/15 10:27
-
NBA》球迷用烤吐司機索簽名 湯普森看傻眼2017/03/15 10:09