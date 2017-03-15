經典賽》球迷哪有這麼狂 兩度干擾球賽進行（影音）
2017/03/15 12:59
〔體育中心／綜合報導〕撿球是球迷看球的樂趣，今天波多黎各與多明尼加之戰，一名坐在全壘打牆後的球迷超幸運，竟然在比賽中撿到兩顆球，欣喜若狂。
2局上，多明尼加克魯茲（Nelson Cruz）擊出右外野深遠飛球，最後剛好被球迷徒手接殺，一度出現是否為全壘打的爭議，後來裁判看完重播認定是全壘打；4局下，波多黎各羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出相同方式的深遠飛球，一個彈跳後被球迷接起來，變成場地規則二壘安打。
雖然單場比賽接到2球很神，但不少球迷認為他的手兩次都越牆，應該要被驅逐出場，事實上在古巴與日本的預賽中，就有日本小球迷因為伸手接球，最後讓山田哲人的全壘打變成二壘打，當場被球場人員警告。
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