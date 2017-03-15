經典賽》E組戰況詭譎多變 各隊晉級有所不同

E組複賽於東京巨蛋。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽E組在東京巨蛋的賽程進入白熱化，日本第一場在延長11局拿下2分力退荷蘭後，昨日再以8比5取勝古巴，率先在本組搶得2勝優勢，這結果也使得今天兩場複賽情況詭譎多變，而稍早第一場荷股之戰，荷蘭提早以14：1「扣倒」，也確定古巴淘汰。

晚間以色列與日本之役，假使日本取得勝利，本組前兩名確定由3勝的日本和2勝的荷蘭晉級；而以色列若取得勝利， 3隊戰績同為2勝1敗，將進行失分比較，由於以色列遭到荷蘭提前結束，在情勢上稍微不利，以色列必須在傍晚與日本對戰中盡力攻下分數，好在比較失分上取得優勢。

日本晚間將和以色列交手。（資料照，美聯社）