經典賽》日本搶四強門票 千賀滉大先發戰以色列

千賀滉大。（歐新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽E組複賽，日本隊今晚將派軟銀強投千賀滉大先發出戰以色列，欲搶下第二輪賽事全勝拿四強門票。以色列則派查德（Josh Zeid）主投。

千賀滉大在這次經典賽出賽兩場，都是中繼登板，3月8日對上澳洲之役，他後援2局送出4次三振，沒有失分；而12日對荷蘭之戰，千賀滉大後元2局，被敲3安打無失分，投出3K。

他曾在對澳洲比賽中投出高達155公里的速球，讓美國媒體也稱讚他的投球內容。千賀上季在軟銀戰績12勝3敗，169局投出181次三振，防禦率2.61。

查德在經典賽出賽3場，皆擔任後援投手角色，對南韓後援3局無失分，對荷蘭1.2局、古巴1.1局皆無失分，還各拿下救援點，目前他的防禦率還是0。此役將拉到先發對日本。

日本隊目前已取得2勝，加上稍早荷蘭擊敗古巴後，其戰績為2勝1敗。以色列目前1勝1敗，面對日本之戰非贏不可，輸球就會被淘汰。

查德。（美聯社）