經典賽》24歲小將這動作太狂 全世界球迷瘋傳熱議（影音）
2017/03/15 12:51
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各以3：1中止多明尼加跨屆11連勝，8局上出現超狂的畫面，二壘手巴耶茲（Javier Baez）在觸殺盜壘者之前，就忙著跟捕手莫里納（Yadier Molina）慶祝，引起外國網友瘋傳。
8局上，多明尼加克魯茲選到保送上壘，大膽挑戰大聯盟生涯阻殺率42%的莫里納（Yadier Molina），巴耶茲幾乎在接到傳球前，就高舉右手指向莫里納，預言克魯茲這球必死無疑。
這幕引起外國網友熱烈討論，「超級不真實的畫面。」、「這就是棒球為何如此美妙。」、「愛死這個孩子了。」、「如果我也這樣做，球一定會掉出來。」、「就跟柯瑞投進三分前就慶祝的畫面一樣狂啊！」
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