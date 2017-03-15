NBA》壽星柯瑞飆全場最高29分 勇士挫七六人止3連敗
2017/03/15 13:25
壽星柯瑞飆全場最高29分。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕近況不佳的勇士今回到甲骨文球場仍打得掙扎，所幸過29歲生日的柯瑞（S. Curry）當福星，砍下全場最高的29分，其中末節就包辦12分，助隊終場106：104力克七六人，也以53勝14敗擠下馬刺坐回聯盟龍頭寶座。
勇士前8戰在8個不同城市出賽，兵困馬乏下僅拿3勝5敗，更苦吞4季以來的首次3連敗，今回到主場雖然開賽就遭遇亂流0：6落後，不過靠著柯瑞及K.湯普森單節各拿12分、11分，首節仍以35：34要回優勢。
但七六人上半場都能持續糾纏，甚至第三節一度反超達15分，不過勇士也非省油燈，末節急起直追再度扳平，單節轟出28：14攻勢，一舉奪得勝果。
在美國時間3月14日生日的柯瑞，過去在NBA曾4次以壽星身分出賽，平均可拿24.5分、6.3助攻，三分球命中率更高達54.1％；此役他再度貢獻29分、5助攻、7籃板、3抄截。
不過前鋒D.格林表現更出色，他全場拿下20分、8助攻、7籃板的全能成績單，防守端更搧出生涯新高的6次火鍋，帶起全隊士氣。
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