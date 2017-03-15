NBA》綠衫軍球迷嘲諷 魏德用這招讓對方閉嘴 （影音）
2017/03/15 13:55
〔體育中心／綜合報導〕公牛目前戰績32勝35敗，暫居東部第9，在前天對塞爾提克的比賽中，坐在板凳席上的魏德（Dwyane Wade）也飽受主場球迷的冷嘲熱諷。但魏德逮到一次機會，讓身後球迷不再開口。
球迷在公牛板凳的後面，一直對魏德喊「布萊德利（Avery Bradley）已經拿到你的數據（number）了」，沒過多久魏德回過頭比出「3」的手勢，並說「3就是我的數字（number），是我總冠軍戒的數量」。
2014年12月，Kobe因傷無法上場，還是跟隨湖人到達拉斯比賽，結果在板凳上被小牛球迷嘲諷，但Kobe沒有說話，只對著他數手指頭，從1比到5，表示自己有5枚總冠軍戒指，讓對方啞口無言。
影音：Kobe回擊小牛球迷
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