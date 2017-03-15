NBA》不輕言退休 老飛人卡特：下季還要打
2017/03/15 15:17
〔體育中心／綜合報導〕灰熊40歲老將卡特（Vince Carter）日前接受脫口秀的電話採訪，明確表示自己今夏不會退休，下季繼續打球。本季是卡特在NBA的第19個球季，目前這份合約將在今夏到期，之後將成為自由球員。
昨天卡特先發出賽，全場8投8中得到24分、5籃板、2助攻、3抄截，成為喬丹（Michael Jordan）之後第1位單場至少得到24分的40歲球員。喬丹在2003年明星賽過後，以40歲之姿在12場比賽裡至少得到24分。
「人們問我『你現在還在打球是為什麼？』」卡特說，「我都說自己仍然熱愛籃球，身體也還能夠比賽。但如果哪天身體不行了，或是不再熱愛籃球的時候，我就會退休。我會想辦法打得像年輕的自己，下季還要繼續打球。」
卡特（左）40歲了狀態依然保持得很好。（資料照，美聯社）
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