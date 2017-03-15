NBA》林書豪在選秀會沒球隊要 只因他是亞洲人？

尼克時期的林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪在2010年NBA選秀會中落選，只因為他是亞洲人？

美國作家路易斯（Michael Lewis）出版的新書《The Undoing Project》中，訪問火箭總管莫雷（Daryl Morey），他透露當時林書豪在球隊預測的模型中表現亮眼，根據球隊的選秀模型，林書豪是首輪第15順位。但莫雷認為林書豪沒有優異運動能力，因此不相信球隊的選秀模型，所以最後也沒選他。

相隔一年之後，火箭開始測量球員第一步和第二步的爆發速度，林書豪比所有測量球員還要快。莫雷坦承，林書豪有著令人難以置信的運動能力，「但現實中的每個人，包含我，都認為他缺乏運動能力，除了他是亞洲人外，我想不到其他理由。」

林書豪在2010年選秀會中落選後，他獲得小牛隊邀請參加夏季聯賽，因表現傑出，林書豪與勇士簽下合約，但2011年12月9日之後被勇士釋出，雖然火箭簽下他，隨後又將他釋出，同年12月底才被尼克簽下，隔年（2012年）林書豪在2月4日以替補之姿攻下25分，開啟「林來瘋」熱潮。

林書豪。（美聯社）

火箭總管莫雷。（資料照，歐新社）