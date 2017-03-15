NBA》湖人季末練小將 俄羅斯中鋒恐難有上場機會
2017/03/15 15:30
〔體育中心／綜合報導〕湖人為了讓年輕球員得到上場機會，決定在本季剩餘的比賽棄用俄羅斯中鋒莫茲戈夫（Timofey Mozgov）。湖人總教練華頓（Luke Walton）確認，因為無緣季後賽，他會在最後1個月試驗不同的陣容，給年輕球員更多上場時間。
莫茲戈夫是去年自由市場一開始的首筆簽約，湖人開出4年6400萬美元合約（約20億台幣）將其網羅，後來又以4年7200萬美元（約22.5億台幣）簽下丹恩（Luol Deng）。如今因球隊無緣季後賽，莫茲戈夫和鄧恩可能都不會用再上場的機會。
現年30歲的莫茲戈夫在上個球季隨騎士奪冠，本季為湖人出賽54場，其中52場先發，平均上場20.4分鐘，得到7.4分、4.9籃板。但自2月3日以來，他只有出賽4場。
莫茲戈夫（中）本季剩餘比賽幾乎沒有可以有上場機會。（資料照，USA Today）
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