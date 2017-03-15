經典賽》紅雀有沒有勸退？ 莫里納霸氣回應（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕波多黎各中止多明尼加11連勝，陣中捕手莫里納（Yadier Molina）單場2打點扮演大功臣。賽後被媒體問到母隊紅雀有無勸他別參加經典賽，莫里納回應，「沒有，他們早就明白，每一次我都會為我的家鄉而戰。」

莫里納是波多黎各的四朝元老，2006年參加首屆經典賽時才23歲，如今參加第4屆已34歲，成為波多黎各球迷們心中的英雄，一名小球迷今天就在加油看板寫著，「忘掉迪士尼吧，我想看Yadi！」

即便邁向球員生涯中後期，莫里納依然發揮極大影響力，此役先在1局下敲安率隊先馳得點，6局下開轟添加保險分，更死守本壘擋住回壘的跑者，還在8局演出精彩的盜壘阻殺，無所不能。

莫里納從未缺席經典賽，成為家鄉的英雄人物。（法新社）

「莫里納帶著球隊向前走，」波多黎各總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）表示，「他絕對是這支球隊的心臟。」

波多黎各在4屆經典賽奪下17勝，莫里納無一不參與，更難得的是早在2015年，他就跟羅德里奎茲討論本屆經典賽的陣容，心思從未離開波多黎各這支球隊。

「早在兩年前我們就在討論了，」羅德里奎茲表示，「他的心跟波多黎各同在，貝爾川（Carlos Beltran）也是，他們兩名元老一同帶領年輕人，告訴大家要多多關心這支球隊。」

莫里納帶領小老弟們打出佳績。（歐新社）