籃球》沒有高國豪的松山 差一點遭東山擊潰

松山高中林勵快攻強切籃下。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕105學年度冠軍戰落幕，衛冕軍松山高中正式進入「後高國豪時代」，但少了得分機器的松山，今於2017年世界中學生籃球錦標賽的國內選拔賽，就面臨嚴峻考驗，面對東山高中戰至最後一刻才分勝負，最終靠著莊家誠終場前8.3秒罰球2投1中，驚險以42：41擊敗東山高中，下一戰將碰上能仁家商。

後高國豪時代，松山仍用招牌防守作為重建基礎，主帥黃萬隆說，「做好防守是最基本的要求，希望莊家誠、林勵等主力能接棒。」高一的林勵是本學年度的最佳新人，黃萬隆希望他能加強基本動作，還有很多防守觀念都要提升。

HBL賽季剛落幕，各隊為了爭取世界籃球錦標賽代表隊資格，再度激起各隊鬥志，體育署邀請105學年度八強球隊，於師大附中展開淘汰賽，最終冠軍將取得國家隊的代表隊資格，於2017年4月30日在克羅埃西亞正式開。

松山高中林勵帶球組織進攻。（記者羅沛德攝）

松山高中林勵帶球組織進攻。（記者羅沛德攝）

松山高中林勵。（記者羅沛德攝）