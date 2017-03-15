網球》「辛然配」扳倒前世界球后 印地安泉勇闖4強

詹詠然（左）與辛吉絲順利挺進8強。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕印地安泉網賽女雙激戰，詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis） 無愧為第6種子，「辛然配」2連勝挺進8強後，今與辛吉絲的前搭檔印度米爾莎 （Sania Mirza） ，以及捷克史崔可娃（Barbora Strycova）狹路相逢，雙方人馬歷經互破大戰，「辛然配」技高一籌，6：4、6：4扳倒了第4種子的前世界雙打球后組合，再接再厲晉級4強。

「我們需要這樣的比賽，來讓彼此的信任和默契更加紮實！進入四強了。」詹詠然賽後表示，對手不論實力與名氣俱屬全球頂尖，何況米爾莎先前還與辛吉絲一度衝上世界球后，如今拆夥後自己能協助名人堂戰友扳倒傳奇勁敵，足讓彼此士氣大振，也樂得辛吉絲給她一個熱情擁抱，慶賀這難能可貴勝利，大詹笑著說：「保持愉快的心情，和不管發生什麼情況都要不斷給對方鼓勵和支持，永遠都是一個團隊合作最重要的關鍵。」

辛吉絲與米爾莎化友為敵，雙方人馬開賽兩度互破，「辛然配」直到第10局第3度再破，首盤順勢到手。次盤「辛然配」擋住對手強力反撲，從1：4落後急起直追，關鍵第9局詹詠然化解0：40的保發危機，進而與辛吉絲在賽末點截擊得逞，拉鋸1小時20分鐘出線。