NBA》厄文挑戰賽高手雲集 「寶島一哥」旗開得勝

盧彥勳（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金15萬美元（約463萬台幣）加住宿、達拉斯進行的厄文挑戰賽，「寶島一哥」盧彥勳旗開得勝，只耗時68分鐘，即挾6：3、6：2擊退愛爾蘭外卡對手麥基（James McGee），安抵單打16強。

這項挑戰賽不但獎金高，競爭也特別激烈，因為印地安泉名人賽為男、女共站，漫漫賽事長達2週，許多男子好手已從印地安泉轉戰達拉斯，順便為之後的邁阿密名人賽暖身備戰，因此陣容與強度不輸給ATP250巡迴賽，本週世界男單排名65的盧彥勳，甚至還屈居第8種子。

首戰29歲、現排行208的麥基，年長4歲的「寶島一哥」沒有漏氣，儘管開賽先遭破發0：2落後，盧彥勳隨即回穩連下5局滅火，首盤後來居上搶下後，次盤台將又從1：2倒趕5局，直落2率先挺進16強，下個對手則為哈薩克庫庫許金（Mikhail kukushkin） 對上會外賽殺入、美國地主庫德拉（Denis Kudla）的勝方。

盧彥勳此行也參與雙打賽事，他與印度名將布帕南（Rohan Bopanna）搭配，首戰德國普茲斯內爾（Philipp Petzchner／奧地利佩亞（Alexander Peya），力爭開胡晉級8強。