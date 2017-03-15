經典賽》棒壇內鬥不休 球員工會打破沉默提3建議

中職球員工會今天打破沉默，提出三點建議，呼籲相關單位放下立場，找尋出更合適的合作模式。圖為工會會長胡金龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕國家隊在經典賽首輪苦吞3連敗淘汰，下屆將從資格賽打起，這樣的結果引發國人不滿，紛紛將矛頭指向負責組訓的棒球協會，球員工會今天也打破沉默，提出三點建議，呼籲相關單位放下立場，找尋出更合適的合作模式。

「中華職棒球員工會」今（15日）下午在臉書無奈表示，這次國家隊的組訓、參賽過程，又「再一次」產生疑問與紛爭，從2008年兵敗北京奧運至今，這10年間國內棒球環境只是不間斷的探底；球員工會以參與者立場向政府及相關單位提出3點建議，第一點希望能「建立以『運動員』為主體的競賽」，球員工會表示，在2015年12強賽，工會曾以「拒絕接受徵召」的激烈手段，才開出國內運動史上首張運動員暫時失能保單，至2017經典賽，體育署與棒協才終於逐步達成各項訴求，並認同工會參與的必要性。

第2點「修法，讓運動回歸全民參與」，中職球員工會支持透過修法讓各協會回歸本質，改善國內運動環境的現況，還給運動員應有的尊重，強調修法讓各運動協會與運動團體的財務透明、接受監督，並藉由全民參與的力量，帶動單項運動協會善盡義務自主發展，落實政府補助經費推廣運動發展的宗旨。

第3點，針對國家對公司化議題，球員工會認為，若推動國家隊公司化，僅著眼於擺平政府補助款爭奪的假平衡，未來只會製造出更多紛爭，而所謂的「一級賽事」，球員工會認為可根據性質不同而分工，WBC的賽事性質屬於創造商業規模的表演賽，應由商業表演組織（中職聯盟）主導組訓賽，而亞、奧運的性質屬於國際交流競技，由「推廣運動」的組織（中華棒協）負責組訓賽較為合適。

球員工會強調，我國與日本彼此的國內棒球現況條件、市場規模與成立精神都立基於不同的基礎上，比起國家隊公司化，國內更應該把握時間、放下立場、以更高的智慧找出更合適的合作模式。