NBA》搶籃板大腿挫傷 波辛傑斯：不嚴重 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場迎戰溜馬，終場以87：81擊退對手。不過在第四節時，中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）卻不慎受傷提早下場，所幸賽後他表示傷勢並無大礙。

第四節開始沒多久，波辛傑斯爭搶籃板時，但卻不慎撞到溜馬球員，他馬上痛得倒在場上，隨後在隊友的攙扶下離場。波辛傑斯此役上場24分鐘，貢獻11分、3籃板以及3個火鍋。

經過診斷過後，確認波辛傑斯是左大腿挫傷，需要休養一段時間。波辛傑斯表示情況並不算嚴重，「目前肌肉有點僵硬，但沒有很嚴重，沒有傷到膝蓋或是臀部，只是大腿挫傷。」

波辛傑斯受傷後痛得倒在場上。（美聯社）