NBA》厭倦公牛教頭？朗度：想找直率的教練
2017/03/15 18:07
朗度（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕公牛目前為東部第9名，很有機會能進入季後賽，但總教練霍伊柏格（Fred Hoiberg）近來不停地更換球隊陣容，試圖訓練較沒經驗的球員，此舉引來朗度（Rajon Rondo）不滿，最近語出驚人地表示，希望未來能找個直率的教練。
朗度在週一的賽後訪問時談到他的未來規劃，「我想找一名坦率的教練，我想與教練發展出好的關係，並能了解他的目標為何，這是我所期望的。」
「我看事情的觀點已經改變，我希望能成為有著贏球傳統與贏球文化的球隊一員。我原本以為我能在這裡完成的，我們原本可以打進季後賽，但球團高層卻試著往不同的地方邁進，真的很令人厭惡。」
31歲的朗度去年與公牛簽下兩年合約，但現在看來，朗度很有可能會在賽季結束後，選擇跳出合約成為自由球員。朗度本季在公牛出戰57場比賽，場均可得7.1分、4.9籃板、6.4助攻。
公牛總教練霍伊柏格（資料照，今日美國）
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