經典賽》這一棒粉碎希望 古巴投手挨轟後難過拭淚（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天的日古大戰，日本隊在第8局靠著山田哲人的關鍵2分砲奠定勝基，以8：5力克古巴，這一棒不但讓全場都相當緊繃的日本球迷鬆一口氣，也讓拚戰整場的古巴球員難過的落下男兒淚。

本屆不被外界看好的古巴，昨天對日本打出水準之作，靠著打線發揮3度超前日本隊，讓地主球迷相當緊張，不過第8局日本靠著內川聖一擊出高飛犧牲打送回超前分，接著山田哲人補上2分打點全壘打，氣力放盡的古巴9上未能演出逆轉，最終吞下第2敗。

古巴最後一任投手拉赫拉（Miguel Lahera）昨天吞下救援失敗，被山田哲人敲出2分砲後，轉播鏡頭捕捉到他難過的表情，用手擦去臉上的淚水，這一轟粉碎了古巴獲勝的希望，包括場上的野手、休息室的教練，全隊都陷入低氣壓，難過得說不出話來。

昨天拚戰到最後一刻的古巴，今天在面對荷蘭時已無力氣，被對手以14：1提前7局結束比賽，成為8強賽首支遭淘汰的隊伍。