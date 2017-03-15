NBA》魏少飆大三元 林書豪讚：值得學習的對象

林書豪（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天迎戰雷霆，林書豪拿下本季新高24分，但球隊仍以104：122輸球，賽後他表示，自己身體狀況確實比之前好，而談起本季首度碰頭的對手魏斯布魯克（Russell Westbrook），林書豪也稱讚他的表現。

林書豪先前二度因為腿傷缺陣，近期復出後狀況也日漸加溫，今面對雷霆繳出24分5助攻2籃板的成績，林書豪認為今天的進攻很有企圖心，身體狀況也確實比之前好，很感恩能有現在的健康身體。

魏斯布魯克今天拿下25分19助攻12籃板的大三元成績，突出的表現也令林書豪印象深刻，「他（魏斯布魯克）真的打得很好，對我而言，他是一個很棒的學習對象，回去也得多看看他的影片，看他是怎麼做的，也要知道他們（雷霆）是如何贏過我們。」

魏斯布魯克（右）。（資料照，美聯社）